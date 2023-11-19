Российские военные отразили атаку «Азова»*

Российские военные в зоне проведения спецоперации отразили атаку украинской 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказали в Минобороны России.

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В частности, бойцы «Азова» попытались продвинуться на красно-лиманском направлении. По данным Минобороны, ВС РФ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку у населенного пункта Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике к 25 годам колонии строгого режима приговорили 52-летнего инструктора бригады «Азов» Сергея Рогозного. В апреле 2022 года, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, он открыл прицельный огонь по мирному жителю, получив соответствующий приказ. Полученные раны оказались для жертвы несовместимыми с жизнью.