ВС РФ впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ

Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям войск Украины. Запись с видео в воскресенье, 19 ноября, публикует Telegram-канал «Воин DV».

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На кадрах видно, как на всем поле среди деревьев мелькают быстрые вспышки, а затем вверх поднимается дым. Затем показана съемка с еще одного плана — на горизонте видно, как над землей волнообразно мигают огни, быстро переходя в другую часть поля.

Утверждается, что кассетные бомбы массово были применены на южнодонецком направлении. По данным канала, это произошло вблизи поселения Старомайорское.

В середине октября стало известно, что несколько американских ракет большой дальности ATACMS тайно привезли на Украину. Американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена решила поставить ВСУ эти снаряды из-за медленного продвижения на фронте.