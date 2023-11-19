В США оценили эффективность российских РЭБ в борьбе с украинскими дронами

В США оценили высокую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в борьбе с украинскими дронами. Об этом пишет The New York Times.

В США оценили эффективность российских РЭБ в борьбе с украинскими дронами
© lenta.ru

По данным издания, инженеры немецкой компании, поставлявшие беспилотники для ВСУ, рассказали, что российские РЭБ глушат беспроводные сигналы, соединяющие дроны со спутниками, осуществлявшими навигацию, из-за чего беспилотники теряли курс и падали на землю. Этот опыт активно изучают в Пентагоне в рамках расширения собственного арсенала средств РЭБ на случай потенциального конфликта с Китаем и Россией.

17 ноября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины в Смоленской области.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости