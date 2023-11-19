Йеменские хуситы угрожают нанести удары по израильским гражданским судам

Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа пригрозил нанести удары по гражданским судам Израиля в зоне досягаемости хуситов. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Йемена готовы атаковать любые типы судов: передвигающиеся под флагом Израиля, использующиеся израильскими компаниями, принадлежащие израильским фирмам", - подчеркнул Сариа в своем заявлении.

Йеменские хуситы уже заявляли, что намерены атаковать израильские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также продолжать ракетные атаки на Израиль. Лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси отметил, что его силы продолжат планировать дополнительные операции.

"Мы не можем остановиться", - сказал он.