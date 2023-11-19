Сладков заявил о желании Киева вернуться во времена Минских соглашений

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что властям Украины хочется вернуться во времена Минских соглашений. По словам военного корреспондента, Киеву хочется довести фронт до позиционного конфликта, чтобы выиграть время для накопления боевого потенциала.

Да, были времена... Каждое движение вперед и захват десяти квадратных метров серой зоны считалось тектоническим сдвигом, событием. <...> Я абсолютно уверен: времена больших европейско-американо-украинских хитростей прошли. Переговоры? Да, только без прекращения боевых действий, они всегда подстегивают партнеров-переговорщиков, — написал Сладков.

Военкор добавил, что во время Минских соглашений ВСУ «жаловались на каждый пук ЛДНР, а сами стреляли по Донбассу, причем по мирным, без стеснения». По его словам, при этом Киев саботировал и игнорировал все предложения о создании схемы ответственности за стрельбу.