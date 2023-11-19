В Пентагоне предрекли «трудный и мрачный» год для Украины

Предстоящий год будет для Украины «трудным и мрачным» из-за неопределенной политической и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, а также нехватки боеприпасов для ВСУ и проблем с наличием солдат. Об этом сообщил неназванный аналитик Пентагона в беседе с Польским агентством печати.

«Я думаю, общее мнение в США таково, что это [контрнаступление Украины] была не катастрофа, потому что в конечном итоге потери были ограничены, но это была упущенная возможность в критический момент», — заявил собеседник агентства.

Он также предположил, что 2024 год станет для Украины трудным и мрачным, так как в Вашингтоне продолжаются споры о финансовой и военной поддержке Киева. Кроме того, у ВСУ не хватит запасов боеприпасов, чтобы провести крупное наступление в ближайшем будущем, считает аналитик. Чиновник из Пентагона также напомнил о проблемах с подготовкой и наличием солдат на Украине.

Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов заявил, что из-за проблем в энергетической сфере Украина не просто столкнется с трудностями предстоящей зимой, а рискует не пережить ее.