В США заявили о еще большей угрозе для ВСУ из-за беспилотников «Ланцет»

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» превращаются в огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, пишет американское издание Business Insider.

Авторы статьи отмечают, что усовершенствованные «Ланцеты» взрываются прямо в воздухе, выпуская в сторону цели «ударное ядро». Таким образом, российским беспилотникам даже не приходится напрямую сталкиваться с целью — «Ланцеты» обходят дополнительную защиту, не застревая в ней и поражая бронетехнику, например, Bradley.

«Российские "Ланцеты" превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — говорится в материале.