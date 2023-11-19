В Херсоне прозвучали взрывы

В городе Херсоне, территорию которого в данный момент контролируют украинские военные, прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не уточняются.

В ночь на 19 ноября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» писало о взрывах в Киевской области и угрозах ракетных ударов в других регионах. В Херсоне ночью тревогу не объявляли.

Между тем, по словам сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, в городе образовалась гуманитарная катастрофа. Он рассказал, что Херсон покинули почти все жители, остались только инвалиды и старики, у которых нет полноценного доступа к продовольствию и медицинской помощи. Кроме того, в городе постоянно отключают свет.