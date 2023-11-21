Три человека погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев в Газе

Не менее трех палестинцев погибли в результате авиаударов ВВС Израиля на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его данным, самолеты израильской армии провели массированный обстрел жилых домов и лагеря беженцев Джабалия, который с начала эскалации палестино-израильского конфликта неоднократно подвергался бомбардировкам. После авиаудара из-под обломков были извлечены тела трех погибших, еще несколько человек остаются под завалами.