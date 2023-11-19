Спецоперация на Украине 19 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 ноября 2023 года.

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за последние 24 часа обстреляли территорию ДНР 11 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, в направлении Донецка украинская сторона произвела два обстрела из артиллерии 155 миллиметров и атакующего дрона. В направлении Горловки — девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров.

Под обстрел попали три населенные пункта республики: Горловка, Зайцево и Донецк.

Украинская разведка лаконично высказалась о побеге летчика ВСУ в Россию

«Информационно-психологической операцией» назвали переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Такое заявление сделала пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает «Лента.ру».

Представитель ведомства при этом не стал отрицать сам факт перехода Андрея Юсова на другую сторону конфликта.

Сейчас летчик находится в РФ, проходит консультации с Федеральной службой безопасности.

Шойгу оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии и отметил вклад ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.