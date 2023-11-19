Китай направил самолеты в сторону Тайваня

«Сегодня с 7.00 мы зафиксировали самолеты НОАК (включая SU-30, J-10, KJ-500,Y-8, Y-9 и прочие), девять из которых пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную опознавательную зону нашей ПВО», - сообщает министерство обороны острова.