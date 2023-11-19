СМИ: Израиль и ХАМАС близки к договоренности о временном перемирии

Израиль , ХАМАС и Соединенные Штаты почти пришли к соглашению по поводу пятидневной паузы в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает РИА Новости.

Газета отмечает, что обмен должен начаться в ближайшие дни. В целом временное перемирие Израиля и ХАМАС предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта как минимум на пять дней и освобождение 50 или более заложников. Пока неясно, сколько именно из 239 человек, которые, предположительно, в данный момент находятся в плену в Газе, будут освобождены в соответствии с этим соглашением.