Экс-посол Украины в США предупредил о «наихудшем сценарии» помощи от Запада

Руководство Украины составляло различные сценарии предоставления Киеву международной помощи, и в данный момент они столкнулись с худшим из всех возможных. Такое заявление сделал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Эспрессо ТВ».

Он прокомментировал недавний визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон, заявив, что из трех обсуждаемых Киевом сценариев власти рассчитывали на самый оптимистичный вариант, а реальностью стал худший. Он пояснил, что речь идет о намерении группы республиканцев, в которую включился глава палаты представителей Майк Джонсон, фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине. Чалый подчеркнул, что дальнейшие события пока остаются загадкой.

Экс-посол Украины в США считает, что объемы помощи Киеву от Запада будут неизбежно уменьшаться. Он обратил внимание на формат украинской делегации, которая наполовину состояла из представителей офиса Владимира Зеленского. При этом Чалый пояснил, что сегодня офис Зеленского фактически выполняет функцию правительства.