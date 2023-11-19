Средства ПВО отразили атаку беспилотника в районе Электростали

Средства ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского беспилотника, летевшего на Москву.
«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил он.
Ранее Собянин сообщил, что в Богородском городском округе Московской области силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на столицу.
До этого сообщалось, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.