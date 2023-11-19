Украинский офицер заявил, что ВСУ ждали бегства ВС России от Leopard

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении ожидали, что российские войска сразу начнут сдаваться, как только увидят танки Leopard на поле боя. Однако этого не произошло, заявил украинский офицер Николай Мельник.

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«Весь план большого контрнаступления строился на простых вещах: москвич видит Bradley, Leopard — и убегает», — сказал Николай Мельник, передает журнал Forbes.

Он отметил, что всего этого, конечно же, не произошло.

Кроме того, военный уточнил, что командование ВСУ недооценило решимость российской армии удерживать оборону на поле боя. Также, по его словам, украинская авиация никак не поддерживала наземные силы.