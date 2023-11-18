Депутаты Рады пожаловались на нехватку снарядов для ВСУ

Депутаты Верховной рады сообщили, что решение США о перенаправлении зарезервированных для Украины снарядов в Израиль отражается на нехватке боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Defense One.

"Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - говорится в сообщении.

При этом депутат Александра Устинова заявила, что часто посещала фронт, но теперь она боится ездить туда из-за того, что военным "буквально нечем стрелять".

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сами признать поражение в зоне боевых действий, если этого не сделает президент страны Владимир Зеленский. По словам эксперта, украинские войска оказались "на грани краха". В связи с этим в скором времени руководству страны придется объявить о капитуляции, подчеркнул экс-разведчик Вооруженных сил США.