Риттер: Залужный признал, что недооценивал потенциал России

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала Economist сделал несколько неожиданных заявлений, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Залужный рассказал, что не был готов к неожиданным встречным ударам со стороны россиян в ходе военных действий лета и осени 2023 года, отметил офицер.

Кроме того, главком в 2022 году рассчитывал нанести поражение российской армии, надеялся сломить волю противника. В своей статье он пояснил, что ошибся в расчетах, недооценил потенциал России.

Напомним, осенью 2023 года в ведущих западных СМИ стали появляться аналитические статьи по украинскому конфликту.