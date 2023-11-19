ЦАХАЛ перехватил воздушную цель из Ливана и открыл ответный огонь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила подозрительную воздушную цель из Ливана. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Сначала в северной части Израиля прозвучали сирены. Бойцам удалось перехватить цель с средствами противовоздушной обороны, которая прилетела со стороны Ливана. Затем ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

Ранее стало известно, что израильская армия приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан.