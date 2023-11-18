Стало известно, какие данные мог получить сбежавший в РФ украинский летчик

Украинский летчик из Военно-воздушных сил ВСУ сбежал в Россию, как сообщил автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. Военный эксперт, заслуженный летчик России Владимир Попов утверждает, что бывший пилот ВСУ, возможно, имеет информацию о местонахождении аэродромов, где он служил, а также о состоянии и наличии украинской воздушной техники на них.

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«Летчик может знать о расположении аэродромов, на которых он служил — в полку, дивизии, бригаде», — передает слова Попова «MK.RU».

Эксперт добавил, что пилот может также иметь доступ к информации о запасных аэродромах, на которые он летал, а также о состоянии и наличии воздушной техники на них.

Кроме того, у летчика ВСУ может быть информация о защитных средствах, используемых для укрытия самолетов и вертолетов, о радиотехнических средствах, а также органах управления, с которыми он непосредственно работал при выполнении служебных задач.