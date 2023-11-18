По военной базе США в Сирии нанесли удар

По военной базе США на северо-востоке Сирии нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По военной базе США в Сирии нанесли удар
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Журналисты отметили, что база расположена в месте Тель эль-Бейдар к западу от города Хасаке.

До этого "Исламское сопротивление Ирака" атаковало базу США в Сирии. По данным организации, обстрел стал ответом на "преступления израильской армии против народа Палестины в секторе Газа", которые поддерживают США.

Военная база США у месторождения нефти в Сирии подверглась удару

13 ноября сообщалось, что два взрыва прогремели в районе военной базы, которая принадлежит Вооруженным силам США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. По информации радиостанции Sham FM, база была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами. Информация о причиненном ущербе пока отсутствует.

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