СМИ: после израильского удара по школе в Газе погибли 200 человек

Около 200 человек погибли после израильских ракетных ударов по школе «Аль-Фахура» на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Школа расположена в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. Ею управляет Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

«Трупы повсюду, и бригады медиков пытаются эвакуировать раненых», — сказал корреспондент «Аль-Джазиры» Тарек Абу Аззум, который вел репортаж из Газы.

Он отметил, что из-за непрекращающихся воздушных ударов Израиля многие палестинцы были вынуждены укрыться в школах, находящихся под управлением ООН. Так произошло и в случае со школой Аль-Фахура. Гражданские лица, многие из которых имели проблемы со здоровьем, думали, что смогут найти там убежище от насилия.

«Но израильская армия, похоже, посылает сигнал: бегите на юг сектора Газа», — сказал Тарек Абу Аззум.