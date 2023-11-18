Свыше 460 военнослужащих ВСУ погибли или получили ранения при попытках переправиться через реку Днепр, что является ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления под натиском российского лидера Владимира Путина . Об этом пишет индийская газета Hindustan Times.

«Путин заставляет Зеленского заплатить. Сотни украинских солдат „уничтожены“ в Днепре», — передает данные Минобороны РФ газета. Там добавили, что ВСУ также потеряли два танка, 17 машин, а также 16 орудий полевой артиллерии и боевую машина РСЗО «Град». Несмотря на это, украинская армия продолжает свои атаки на позиции ВС РФ.

В свою очередь, ликвидация российских мин является одним из самых кровавых процессов во время украинского наступления. Специалисты по разминированию вынуждены ручным трудом обезвреживать поля, ползая по ним на животе. В отличие от стран НАТО, где применяется иной подход, украинские военные вынуждены продолжать эту опасную работу, несмотря на большие жертвы.