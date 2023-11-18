Сводка Минобороны 18 ноября: главное

Представлена сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на субботу, 18 ноября 2023 года. О том, как Вооруженные Силы РФ продолжают успешные действия на всех направлениях — в материале «Рамблера».

Купянское направление

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Части «Западной» группировки войск отразили две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение противнику близ Ивановки и Загоруйковки. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, два пикапа.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» удачно препятствовала трем атакам штурмовиков ВСУ у населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Донецкое направление

«Южная» группировка отбила два наступления ВСУ возле Курдюмовки (ДНР). Две механизированные бригады Киева потеряли технику и бойцов возле Клещеевки, Андреевки и Васюковки.

Общие потери врага составили до 180 военнослужащих. Уничтожена боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Южно-Донецкое направление

Группировка войск «Восток» отличилась в районе Новомихайловки (ДНР). Российские военные пресекли попытку продвинуться 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Вдобавок ВС РФ поразили подразделения 128-й бригады территориальной обороны возле Старомайорского (ДНР).

Киевские формирования потеряли до 70 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Запорожское направление

Близ Работино (Запорожская область) отражены четыре атаки 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожена живая сила и техника 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад Киева.

Общие потери врага: до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Херсонское направление

Российская артиллерия и авиация нанесли ряд результативных ударов по ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области.

Ликвидировано до 75 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Атаки авиации, артиллерии и БПЛА

Оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ атаковали позиции и военные объекты Киева в 102 районах.

На аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных бомб и ракет. Возле сел Карпиловка (Киевская область) и Александровка (Житомирская область) уничтожены два арсенала боеприпасов.

В районе города Волчанск ликвидирован склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В районе села Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники.

Морской авиацией Черноморского флота в 80-ти км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожены украинский быстроходный катер с десантом и семь катеров-дронов. Системы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Кроме того, сбиты 20 украинских БПЛА возле города Купянск, населенных пунктов Новая Збурьевка, Чаплинка, Спартак, Пески и Ясиноватая.

Итоги с начала СВО