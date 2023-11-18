У российских военных  на фронте появились вездеходы из Китая

У российских военных под Крынками замечены мотовездеходы Desertcross 1000-3 китайского производства. Ранее эту технику показали президенту - во время визита Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Военная версия вездехода ничем, кроме окраски, не отличается от туристических машин, хорошо известных российским любителям экстремального отдыха. Полная масса 1600 килограммов, грузоподъемность 550 кг, бензиновый двигатель мощностью 87 л.с., три места для людей и две площадки для груза, впереди и сзади. Автомобиль может перемещаться со скоростью до 80 км/ч и преодолевать полуметровый брод.