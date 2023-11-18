Действующий летчик ВСУ перешел на сторону РФ: что пишут военкоры 18 ноября

«Как я уже много раз писал сегодня, самое „догфайтовое“ место на планете — это КОР. Калининградский Особый Район, ну или небо Балтики, кому как удобнее. Именно здесь можно увидеть и пободаться практически со всеми истребителями противника, имеющимися у них на вооружении, хапнуть опыта и прокачать скиллы, и потом применять это на практике. Например, в том же самом небе Украины. А я напомню, что наши истребители за почти два года СВО не проиграли ни одного воздушного боя, даже в тех боях, где противник имел многократное преимущество в количестве. И это хорошо», — написал автор канала.