В США признали огромные потери ВСУ на фронте

Российские военные наносят войскам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Запись его эфира появилась на YouTube.

В США признали огромные потери ВСУ на фронте
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Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы ВСУ находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы.

«Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80 процентов личного состава», — сказал бывший аналитик ЦРУ.

«Происходящее сейчас просто ужасно», — утверждает Джонсон.

Он добавил, что Киев испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, так как еще больше войска теряют в боях с российскими военными. Кроме того, в ближайшее время, подметил Джонсон, положение дел ВСУ только ухудшится. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Украина начина призывать в армию непригодных, «а их количество тоже ограничено».

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