Российские военные наносят войскам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Запись его эфира появилась на YouTube.
Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы ВСУ находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы.
«Украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80 процентов личного состава», — сказал бывший аналитик ЦРУ.
«Происходящее сейчас просто ужасно», — утверждает Джонсон.
Он добавил, что Киев испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, так как еще больше войска теряют в боях с российскими военными. Кроме того, в ближайшее время, подметил Джонсон, положение дел ВСУ только ухудшится. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Украина начина призывать в армию непригодных, «а их количество тоже ограничено».