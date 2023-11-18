В США признали огромные потери ВСУ на фронте

Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы ВСУ находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы.

Он добавил, что Киев испытывает сложности с восполнением живой силы в армии, так как еще больше войска теряют в боях с российскими военными. Кроме того, в ближайшее время, подметил Джонсон, положение дел ВСУ только ухудшится. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Украина начина призывать в армию непригодных, «а их количество тоже ограничено».