Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими военными техники ВСУ
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской боевой машины российскими войсками.
«Точным попаданием управляемой ракеты расчёт ПТРК Южной группировки войск уничтожил боевую машину пехоты ВСУ в районе Курдюмовки в ДНР», — отмечается в с сообщении.
Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся в населённый пункт Клещеевка на Артёмовском направлении.