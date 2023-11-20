Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом Минобороны России.

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«Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования. Это техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.