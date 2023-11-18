На Украине раскрыли причину сокращения помощи ВСУ от Запада

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сообщили о сокращении объемов западной помощи из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую причину ограничения финансирования назвал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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«Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже все. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», — отметил он.

Политолог предположил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству о скором прекращении поддержки Киева, поскольку ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов. В скором времени Украина потеряет важные для нее территории.

По мнению Соскина, единственным спасением для бывшей советской республики в таком положении может стать отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.