Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения американской артиллерийской системы М777, используемой ВСУ у Артемовска. В публикации отмечается, что против техники США использовали российскую гаубицу Д-20.

Гаубица Д-20 (названная в США М1955 по году выпуска) бригады «Север-Z» совместно с 200-й бригадой уничтожила очередную натовскую артиллерийскую систему на северном фланге Артемовска, — говорится в сообщении.

Ранее военные ВС РФ нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка, расположенному в Днепропетровской области. Российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Также было уничтожено два арсенала с оружием в Житомирской и Киевской областях, а также склад топлива для военной техники противника в районе Выгоды в Одесской области.