МЧС России доставит матрацы, продукты и детское питание для сектора Газа

Ил-76 МЧС России с очередной партией гуманитарного груза для сектора Газа вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщили в министерстве. На борту еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

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Самолет доставит матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание для пострадавших от конфликта мирных жителей.

Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа.