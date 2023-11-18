МЧС России доставит матрацы, продукты и детское питание для сектора Газа
Ил-76 МЧС России с очередной партией гуманитарного груза для сектора Газа вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщили в министерстве. На борту еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.
Самолет доставит матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание для пострадавших от конфликта мирных жителей.
Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа.
Ранее МЧС уже несколько раз доставляло таким образом аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и материалы, продукты питания и другую необходимую помощь для местного населения.