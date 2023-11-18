Спецоперация на Украине 18 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 ноября 2023 года.

В зоне СВО началось применение новой ударной платформы "Скальпель"

Армия России начала применять в зоне проведения специальной военной операции новый барражирующий боеприпас «Скальпель», сообщает ТАСС.

В настоящее время запущено мелкосерийное производство — изготавливается 20 единиц в месяц. При необходимости производство может быть существенно расширено.

Российские военнослужащие говорят о хорошей управляемости и простоте боеприпаса в применении. Платформа является недорогим аналогом известного отечественного дрона-камикадзе «Ланцет», разработанного компанией ZALA. «Скальпель» уступает «Ланцету» по ряду характеристик, но это оправдано, так как изделие является гораздо более доступным. Стоимость одного аппарата составляет 300 тыс. рублей.

В ВСУ рассказали о возникших на левом берегу Днепра проблемах

У армии Украины возникли проблемы на левом берегу Днепра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление спикера оперативного командования «Юг» украинских Вооруженных сил Наталью Гуменюк.

По ее словам, ухудшение погодных условий усложнило ведение боя, физическое продвижение и аэроразведку.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на всем участке левого берега, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами.

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

За последние сутки противник 48 раз открывал огонь по территории ДНР, сообщает news.ru.

Армия Украины атаковала территории Донецка, Горловки и Золотаревки. В общей сложности было выпущено 153 боеприпаса.