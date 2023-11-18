МО: ВС России на Краснолиманском направлении подавили до 30 артрасчетов ВСУ

По его словам, на этои направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 12-й бригады специального назначения "Азов" и 15-го полка Национальной гвардии Украины.

Он заявил, что противник потерял до 100 военных. Савчук также рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе Кременной. Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Серебрянского лесничества состав Вооруженных сил Украины испытывает безвозвратные потери. По его словам, причина больших потерь в том, что у украинских военнослужащих недостаточно огневой поддержки штурмовых подразделений.