ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты, запущенной с территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

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"Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила ракету класса "земля - воздух", - указывается в публикации. Как отметили в пресс-службе, ракета была выпущена со стороны Ливана в направлении израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В сообщении уточняется, что сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие ранее в северной части Израиля, включились из-за запущенных ракет-перехватчиков и потому не идентифицировали ракету.