Израиль узнал о перемещении захваченных ХАМАС заложников на юг, заявил Херш
Разведка Израиля выяснила, что заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, переместили на юг Газы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.
Это было сделано «в рамках принудительной миграции, введенной Израилем».
Как указал американский журналист, Израиль «разгневан» врачами в больнице «Аш-Шифа» в Газе, которые помогли вывезти заложников.
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