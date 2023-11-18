В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО
В Киеве произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Другие подробности не приводятся.
Также взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украине. Об этом заявило издание «Зеркало недели». В этом регионе и в Черкассой области также сработали средства ПВО.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В регионе вечером 17 ноября была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.