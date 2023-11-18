В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО

В Киеве произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации. Другие подробности не приводятся.

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Также взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украине. Об этом заявило издание «Зеркало недели». В этом регионе и в Черкассой области также сработали средства ПВО.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области.