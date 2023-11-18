Израиль ударил по центру для пожилых людей в Газе

Израильские войска нанесли удар по центру для пожилых людей «Аль-Вафа» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Согласно информации вещателя, Израиль подверг бомбардировке больницу и дом для пожилых людей в городе Аз-Захра. В результате атаки погиб директор центра.

Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.