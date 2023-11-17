В ХАМАС заявили о подготовке к длительной обороне

ХАМАС подготовилось к длительной обороне
Представитель бригад «Аль-Кассам», являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убейда рассказал о подготовке бойцов к длительной и гибкой обороне. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале движения.
«Мы подготовились к длительной, непрерывной и гибкой обороне со всех направлений», — заявил Убейда.
Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше. При этом он выразил уверенность в том, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести их обмен.
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