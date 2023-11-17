В ХАМАС заявили о подготовке к длительной обороне

Кроме того, по его словам, потери израильской армии в секторе Газа продолжают расти.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил необходимость обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отметив, что у еврейского государства их значительно больше. При этом он выразил уверенность в том, что сторонам конфликта в секторе Газа необходимо провести их обмен.