США продадут Японии сотни ракет Tomahawk

Соединенные Штаты договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.