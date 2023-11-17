NYP: Байден должен ответить на вопрос, намерены ли США вводить войска на Украину

Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой контингент на Украину.

СМИ: Байден должен ответить на вопрос, намерены ли США вводить войска на Украину
© globallookpress.com

Об этом пишет New York Post.

«Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?» — говорится в статье.

Отмечается, что Байден должен дать чёткие ответы на эти вопросы.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия раздавила ВСУ, которые были вооружены до зубов оружием западного производства.