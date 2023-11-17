СМИ: Байден должен ответить на вопрос, намерены ли США вводить войска на Украину

Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой контингент на Украину.

Об этом пишет New York Post.

«Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?» — говорится в статье.

Отмечается, что Байден должен дать чёткие ответы на эти вопросы.