Израиль нанес удар по территории Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре сирийского города Дамаск. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, два израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми авиабомбами, из которых пять были сбиты ПВО.

«17 ноября с 02:22 до 02:32 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск», — заявил Кулить.

Он также добавил, что в результате удара никто не пострадал. Кулить отметил, что пять израильских ракет были сбиты силами сирийского ПВО с помощью комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1».