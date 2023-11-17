Генерал ВСУ призвал не делать трагедии из наступления России

Украине не стоит делать трагедии из потери городов в результате наступательных действий Российской армии, заявил в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Запись разговора опубликована на YouTube-канале вещателя.

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«Не нужно делать из этого трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков. Необходимо правильно сфокусироваться и сказать: "Уважаемые, если мы хотим выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства"», — призвал Кривонос.

По словам военного, ситуация на нескольких участках фронта для ВСУ сложная, поскольку российские войска наращивают военную мощь и наносят удары по украинским силам, в частности, под Купянском и Марьинкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году, несмотря на трудности. По его мнению, Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше оружия, чем рассчитывала.