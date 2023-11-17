СМИ сообщили о массированном налёте дронов на территории Украины

Военная хроника сообщила о массированном налёте дронов на территории Украины
Военная хроника сообщила о массированном налёте дронов на украинской территории.
«Украинские мониторинговые каналы пишут, что БПЛА, предположительно, «Герань-2» атакуют военные и промышленные объекты, используемые ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях», — говорится в сообщении.
Ранее корреспондент RT Иван Полянский показал, как работают российские военные на северном фланге Артёмовска в ДНР.