Стало известно о смене главы ракетных войск России

Новым начальником ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, пишет ТАСС.

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По данным агентства, новый начальник ракетных войск поздравил подчиненных и ветеранов с их профессиональным праздником, который пройдет 19 ноября.

До Клименко пост главы ракетных войск России занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Источник, близкий к военному ведомству, уточнил агентству, что Клименко назначили на должность еще в октябре.

Ранее стало известно, что командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку «Днепр» в зоне специальной военной операции (СВО).