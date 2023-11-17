В Черном море обнаружили направляющийся к Крыму десант ВСУ

«Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ», — сообщили в Минобороны.