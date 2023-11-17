В Черном море обнаружили направляющийся к Крыму десант ВСУ
Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ, а также одного быстроходного судна с десантом. Об этом сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
«Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что все цели были уничтожены штатным вооружением морской авиации Черноморского флота.
Ранее в Минобороны рассказали об ударе по пунктам дислокации ВСУ.
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