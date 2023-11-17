Зеленский подписал закон, изымающий из местных бюджетов $2,66 млрд на нужды ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов. Это следует из базы данных Верховной рады.

Парламент принял закон 8 ноября. Как сообщил тогда премьер Украины Денис Шмыгаль, на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных, которое выше зарплат представителей гражданских профессий. По его словам, 45% суммы дополнительных доходов пойдет на производство беспилотников и морских дронов. Еще 45% будут направлены на развитие украинского военно-промышленного комплекса, 10% распределят между воинскими частями.

При этом Шмыгаль заверил, что, несмотря на изъятие средств из местных бюджетов, украинское правительство будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.

В сентябре Зеленский сообщил, что власти в 2024 году увеличат объем бюджетных средств на военно-промышленный комплекс, в частности на БПЛА и производство оружия. По его словам, военные расходы будут не меньше, чем в 2023 году - как минимум 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).