Военный эксперт рассказал об особенностях ракетного комплекса «Авангард»

Российский ракетный комплекс «Авангард» отличается тем, что может быть запущен из-за пределов атмосферы, заявил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, этот маневрирующий блок устанавливается на ракету и выводит его далеко за атмосферу, а затем он отдаляется и на гиперзвуковой скорости летит на противника.

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Атмосфера продолжается довольно недолго, за ней идет стратосфера, а потом космос. «Авангард» сам по себе не летает — он выводится ракетой, а затем начинает вести свою жизнь, которая ему предназначена, — рассказал Дандыкин.

Военэксперт пояснил, что «Авангард» может совершать маневры и поражать врага на очень большой гиперзвуковой скорости. Вместе с этим он отметил, что снаряд практически невозможно сбить.

Если другие боеголовки ракет можно перехватить противоракетными системами, то этот блок идет с такой скоростью и совершает такие маневры, что он неуязвим. Это то о чем, сейчас тревожатся в США, НАТО и везде, где нас не любят, — отметил Дандыкин.

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что технические характеристики комплекса «Авангард» позволяют запускать ракеты из-за пределов земной атмосферы и поражать сразу несколько целей в любой точке Земного шара меньше чем за 30 минут. По данным агентства это единственное в своем роде оружие, у которого в мире нет аналогов.