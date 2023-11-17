Зеленский поручил придумать решение, как спастись от российских «кинжалов»
Необходимо придумать решение для того, чтобы взлеты российских истребителей с ракетами «Кинжал» не приводили к парализации всей Украины на продолжительное время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с командующими ВСУ.
«Взлеты российских носителей „Кинжалов“ не должны парализовывать всю страну на несколько часов», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что командующие ВСУ должны придумать решение данной проблемы.
Китайские военные эксперты высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал» и отметили его опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине, включая американские ЗРК под Киевом.