Военкор показал работу бригады имени Александра Невского в ДНР

Бойцы-добровольцы в настоящий момент на позициях в Соледаре, город — в руинах после его взятия. Военные держат весь район вплоть до самого передка. По Соледару постоянно работает украинская артиллерия, а чуть поодаль слышны бои за Клещеевку.