Бойцы подразделений российских воздушно-десантных войск, задействованных на артемовском направлении, применяют для обстрелов позиций противника вездеходы "Урал-4320" с пулеметно-пушечным вооружением.

Если колесные самоходки с орудиями артиллерийского комплекса противовоздушной обороны С-60 уже применяются на линии боевого соприкосновения длительное время, то автомобили с "Боевой метлой" - счетверенной зенитной установкой ЗПУ-4 встречались ранее не так часто.

Известно, что эти средства поражения очень хорошо зарекомендовали себя в многочисленных войнах и конфликтах, начиная с событий на корейском полуострове в начале 50-х годов. Теперь же им нашлась работа и в ходе СВО.

Используемые пулеметы Владимирова имеют скорострельность, достигающую 1200 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы - 2000 метров. На дистанции в полкилометра пули могут пробивать броню толщиной до 32 мм, что позволяет выводить из строя различную легкую бронетехнику, в том числе бронетранспортеры, БМП.